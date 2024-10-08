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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام عبري:  اطلاق ١٠٠ صاروخ من لبنان باتجاه الخليل وحيفا

صواريخ
صواريخ

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا وعكا، بعد كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم.

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وبحسب"روسيا اليوم"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بالتزامن مع خطاب قاسم، سمع دوي صافرات الإنذار في حيف، حيث تم رصد إطلاق وابل كثيف من الصواريخ، كما طلب من السكان الدخول إلى المناطق المحمية.

وذكرت القناة 12 أن ما لا يقل عن 5 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا والكريوت.

وأشارت اذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رشقة الصواريخ التي استهدفت حيفا هي الأكبر التي تتعرض لها المدينة، معلنة أن الجيش وجه ضربات للضاحية الجنوبية لبيروت بعد استهداف حيفا.

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