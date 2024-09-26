خالد الجندي: لدي 75 كتابا.. واستهلكت شبابي في التأليف ونشر وسطية الدين

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية إحياء علوم آل البيت النبوي، مشيرًا إلى كتابه الذي يتناول فضائلهم ويتكون من حوالي 280 صفحة، وقام بتأليفه وهو فى شبابه ويعتزم إعادة طباعته مرة أخرى.



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عدد صفحات الكتاب حوالي 280 صفحة، الحمد لله.. استهلكوا شبابي مع باقي الكتب، يعني أنا لي حوالي 74 أو 75 كتاب مؤلف بفضل الله.. خلاص نسيت جبت منهم شوية كتار كده في إحدى الحلقات، لكن عاوز أقول شبابي ما ضاعش استهلكته فى التأليف ونشر وسطية الدين".

وأوضح الجندي أن الكتاب يتضمن تحقيقات علمية دقيقة تتبع الأحاديث المتعلقة بآل البيت، حيث قام بجمع الشواهد والطرق المختلفة التي وردت عند علماء الحديث، مشيدًا بجودة العمل العلمي الذي خضع لمعايير البحث.

كما ذكر أن سيدنا علي بن الحسين كان يعول 100 أسرة بشكل سري، ما يعكس قيم الإيثار والعطاء، مشيرًا إلى سيدنا جعفر بن محمد الصادق الذي وُصف بأنه "أمير الفقراء" لإسهامه في مساعدة المحتاجين.

وأكد أن حب آل البيت جزء لا يتجزأ من حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العلوم يجب أن تُحيى في كل عصر.