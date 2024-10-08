الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

إجراء قضائي حول عصابة ترويج الحشيش في الوايلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نيابة الوايلي، قرارا بحبس 3 عاطلين متهمين بحيازة 15 كيلو جراما من مخدر الحشيش في منطقة الوايلي 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

 

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وردت معلومات لأجهزة الأمن باتخاذ 3 أشخاص من دائرة قسم الوايلي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تحديد مكانهم والحصول على إذن قضائي، ضبطوا وبحوزتهم 15 كيلو من الحشيش المخدر.


جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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