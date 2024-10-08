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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

غداً.. بيراميدز يواجه ينيل إف سي أنطاليا ودياً بمعسكر تركيا

بيراميدز
بيراميدز

يخوض فريق نادي بيراميدز أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي بتركيا غدا الأربعاء، وفقا لخطة الإعداد التي وضعها الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية استعدادا للموسم الجديد.

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ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي ينيل إف سي أنطاليا التركي في الرابعة من مساء الأربعاء، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية والتي يقيم بيراميدز معسكره الخارجي فيها.

ويخوض الفريق تدريبا صباحيا بدنيا قبل أن يخوض المباراة مساء، لتجربة جميع اللاعبين بالمعسكر، وتحضيرا للمرحلة المقبلة من برنامج الإعداد.

ويستمر بيراميدز في معسكره بتركيا قبل العودة إلى القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري، ويسافر إلى أبوظبي يوم ١٧ أكتوبر، لمواجهة الزمالك يوم ٢٠ من ذات الشهر في السوبر المصري.

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