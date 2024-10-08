الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رباعي بيراميدز استعدادًا لمواجهة الأهلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم، الثلاثاء، عن تعاقده مع رباعي فريق بيراميدز، محمود زلاكة وعبد الله مجدي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الصفقات القوية التي أبرمها سيراميكا كليوباترا هذا الموسم لتعزيز تشكيلته، حيث سبق له أن ضم أربعة لاعبين من بيراميدز وهم: إسلام عيسى، فخري لاكاي، بالإضافة إلى زلاكة ومجدي.

ويستعد الفريق لمباراة قوية ضد النادي الأهلي، المقررة يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

يهدف سيراميكا كليوباترا بهذه التعاقدات إلى تحسين أدائه في المنافسات القادمة، وخاصة في مواجهته المرتقبة ضد الأهلي، التي تحظى باهتمام كبير من جماهير الفريقين.

مواد متعلقة

بالترانيم‭ ‬والزغاريد‭.. ‬ الآلاف‭ ‬يجتمعون‭ ‬فى‭ ‬محبة ‭ ‬‮«‬أم‭ ‬النور‮»‬‭ ‬ بأسيوط

موعد مباراة بيراميدز والداخلية الدوري الممتاز والقناة الناقلة

فلسطين وطن نحمله فى قلـوبنا

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

بيراميدز يخطف فوزًا قاتلاُ من زد في الدوري المصري

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. دار الإفتاء تُجيب

5 كلمات تفتح لك أبواب التوفيق.. يوضحها رمضان عبد الرازق
الجريدة الورقية