الإسعاف الإسرائيلي ينقل 12 مصابا في قصف لبناني على حيفا

أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، عن نقل 12 مصابًا جراء القصف الأخير من لبنان على حيفا.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 105 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا على دفعتين.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 185 صاروخًا من لبنان باتجاه خليج حيفا في الأولى، و20 صاروخا في الدفعة الثانية.

ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ‏مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله في بيانه اليوم، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصفنا عند الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 8-10-2024، مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة"، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

كما أعلن حزب الله اللبناني، "عن استهدافه تجمعًا لقوات الاحتلال في موقع البغدادي بسرب من المسيرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقة".

وجاء في بيان حزب الله الصادر اليوم الثلاثاء، "دعمًا لشعبنًا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدفنا عند الساعة (9:30) من صباح يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعًا لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية وأصابت أهدافها بِدقة".

وزير الدفاع اللبناني يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، اليوم الثلاثاء، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتطبيق النداء المشترك الفرنسي الأمرييكي بدعم من الإتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية لوقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى التزام بلاده الدائم بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والتزامه القرار 1701.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع اللبناني، برئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو والوفد المرافق له، حيث أطلع سليم، بورتولانو على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب اللبناني، الأمر الذي يؤكد على النهج العدواني في القتل والتدمير وعدم احترام القوانين الدولية والإنسانية .

من جانبه، أكد بورتولانو - حسبما أذاعت الوكالة اللبنانية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) - استمرار دعم إيطاليا للبنان وجيشه لاسيما في الظروف التي تمر بها البلاد.

وتم خلال اللقاء - استعراض التعاون العسكري بين البلدين، وأهمية الدور الذي تقوم به الوحدة الإيطالية في إطار القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وفي السياق، استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على حي الراهبات بمدينة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة الخضر بمحافظة بعلبك الهرمل شمالي البقاع .

كما شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات متتالية على بلدة الخيام أقصى الجنوب الشرقي اللبناني، وأغار على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.