أحمر الشفاه الزهري يدعم حملات التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر

يهتم عالم التجميل والموضة بجمال المرأة فضلًا عن صحتها وهذا ما أكدته حملات الوقاية من سرطان الثدي منذ قدوم شهر أكتوبر الوردي.

فلابد ان تتألق المرأة بمكياج مشرق باختيار أجمل الوان احمر شفاه زهرية بتدرجات فاتحة ولماعة، بعيداً عن تدرجات الألوان الداكنة والقوية، وانتقاء أجدد المستحضرات المنعشة بتموجاتها الطبيعية والناعمة.

ونقدم لكٍ العديد من أسرار تطبيق أبرز وأجدد ألوان أحمر الشفاه بتدرجاته الزهرية الفاتحة لتصبح إطلالتك مميزة هذا الشهر، لذا عليكي ان تواكبي العديد من رسمات المكياج المتنوعة.

الوان احمر شفاه زهرية ولماعة

كثيرًا ما تكتفي المرأة بوضع احمر الشفاه الزهري اللامع خاصة لو كانت من صاحبات البشرة البيضاء، لتخطف القلوب قبل الأنظار بجمالها الساحر الطبيعي.

كما يعد أحمر الشفاه الزهري اللماع من الالوان المشرقة بتدرجاته الفاتحة خصوصاً اذا كنت من صاحبات البشرة البيضاء.

فقومي بتغليف كامل الشفاه بشكل متقن واحرصي على عدم الاقتراب من حدود الخط الخارجي وتمرير اللون بطقتين متتاليتين كي تحصلي على الاطلالة المطلوبة من دار Elie Saab.

الوان احمر شفاه زهرية وساحرة

ويحتل احمر الشفاه الزهري بتدرجاته المشرقى الساحرة مكانة خاصة عند صاحبات الذوق الهادئ، لذا يمكنك أن تواكبي أحدث صيحات عالم التجميل هذا العام، طبّقي أجمل التدرجات المشرقة وضعي بطرف اصبعك الهايلايتر الكريمي بتدرجاته الفاتحة على الشفة العليا بطريقة بارزة مع تمرير التدرجات الفاتحة على الجهة الخارجية للشفاه قبل ان تصبح افتح من الوسط.

الوان احمر شفاه زهرية وقوية

تصدر احمر الشفاه الزهري القوي الصيحات الجمالية والأكثر جاذبية في أكتوبر تناغمًا مع حملات التوعيه للوقاية من سرطان الثدي، لذا انتقي الالوان الجريئة التي تبرز حجم الشفاه من وحي اطلالة Richard Quinn مع التموجات القوية التي تحدّد حجم الشفة العليا بكثير من التجدّد.

الوان احمر شفاه زهرية ووردية

وتبرز في اطلالات شهر أكتوبر ألوان أحمر شفاه زهرية بتدرجات وردي خصوصاً عند تمرير اللون بطبقات متعددة على شفتيك. قومي بتمرير اللون المات على كامل سطح الشفاه مع التموجات الفاتحة التي تحدّد حجم الشفاه بشكل مشرق على طريقة دار Loewe.