مهرجان الموسيقى العربية 32| موعد ومكان حفل لينا شماميان

تشارك الفنان لينا شماميان في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32، التي تضم عدد مميز من نجوم الأغنية العربية وأجمل أصوات الأوبرا.

لينا شماميان موعد ومكان حفل مهرجان الموسيقى العربية 32

يقام الحفل في 13 أكتوبر على مسرح الجمهورية في 8 والنصف مساءً بقيادة موسيقية للمايسترو جورج قلته.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

أصدرت لينا شماميان مؤخرا أغنية قبل الفجر التي حققت أكثر من 50 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "الكلمات: فراق جديد خلانا نتلاقى بعد الغياب لقينا قلوب مشتاقة و برغم العتم تحييني بصوتك و بإيدك تمسك إيديِّ و نطلع سوى للنور شو مر علينا حكايات و ليالي ما زاح الليل حتى صراخنا العالي شو مر علينا ويلات و ليالي خطفنا الليل راحوا، بقيت لحالي وقبل الفجر تغير وجه الدنية ولقيتك حدي عم تناديلي و صوتك مكسور و من قلب العتم تحييني بصوتك و بإيدك تمسك إيديِّ و نطلع سوى للنور