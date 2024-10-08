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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لاعب باريس سان جيرمان يحصل على شهادة البكالوريا

فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء عن حصول وارن زائير إيمري، نجم فريق باريس سان جيرمان، على شهادة البكالوريا، التي تعادل الثانوية العامة في مصر.

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أعلن إيمري لاعب الوسط الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، عن حصوله على الشهادة بعد هزيمة فريقه أمام أرسنال (2-0) في دوري أبطال أوروبا. وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد أجل إيمري امتحاناته إلى سبتمبر بعد استدعائه للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، لكنه لم يشارك في أي من المنافسات.

علم إيمري بنجاحه في امتحانات البكالوريا أثناء وجوده في منزله، قبل أن يتوجه إلى مركز كليرفونتين الوطني لكرة القدم، حيث تم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب فرنسا في مباريات دوري الأمم ضد الكيان الصهيوني وبلجيكا يومي 10 و14 أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، أكد إيمري عند استدعائه لبطولة أمم أوروبا 2024 أنه يركز على كرة القدم، قائلًا: "أريد التركيز على كرة القدم في الأسابيع المقبلة. بعد الصيف، سأتمكن من مراجعة مقرراتي الدراسية والالتحاق بشهادة البكالوريا".

على صعيد آخر، جدد نادي باريس سان جيرمان عقد زائير إيمري رسميًا، ليواصل مشواره مع العملاق الباريسي حتى صيف 2029، مما يعكس ثقة النادي في موهبته الشابة ومستقبله المشرق.
 

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