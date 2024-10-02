ايمري: استون فيلا يرغب في بناء تاريخ جديد

أعرب الاسباني اوناي ايمري المدير الفني لفريق استون فيلا الانجليزي عن امله في قيادة فريقه لبناء تاريخ جديد في القارة الاوربية من خلال بطولة دوري أبطال اوربا في الموسم الحالي والتي عاد لها استون فيلا بعد غياب ما يزيد عن اربعين عاما .

ويستضيف استون فيلا مساء الاربعاء فريق بايرن ميونخ الالماني على ملعب فيلا بارك بمدينة بيرمنجهام ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري ابطال اوربا وهي المباراة التي يسعى خلالها كلا الفريقين لتحقيق الفوز الثاني في البطولة حيث حقق استون فيلا الفوز في المبارلاة الاول بثلاثة اهداف نظيفة على يونج بويز السويسري كما حقق بايرن ميونخ نتيجة كاسحة بالفوز على دينامو زغرب الكرواتي بتسعة اهداف مقابل هدفين .

وقال اوناي ايمري تعليقا على مباراة الليلة امام بايرن ميونخ : لاشك ان ملاقاة بايرن ميونخ ستكون صعبة لكننا معتادون على مثل هذه المباريات فنحن نلعب امام اقوى الفرق في العالم من خلال الدوري الانجليزي الممتاز كما سنلعب امام الفرق المرشحة لاحراز اللقب في دوري ابطال اوربا ولذلك لا مشكلة على الاطلاق في مواجهة بايرن ميونخ .

واضاف اوناي ايمري : عندما لعبنا في بطولة كأس المؤتمر الاوربي الموسم الماضي لعبنا امام العديد من الاندية القوية لكنها لم تكن البطولة الاقوى للاندية الافضل على مستوى اوربا .

وعن مشاركة استون فيلا في دوري أبطال اوربا قال اوناي ايمري : لدينا تاريخ في هذه المسابقة على الرغم من ابتعادنا 41 عاما عن المشاركة لكننا الان نحاول بناء تاريخ جديد لنا في اقوى المسابقات الاوربية والتاريخ الجديد يأتي من خلال المشاركة في دوري ابطال اوربا بشكل مستمر وتحقيق نتائج متميزة وسط كبار الاندية .

يذكر ان استون فيلا حقق لقب بطولة دوري ابطال اوربا بمسماها القديم بطولة الاندية الاوربية للاندية البطلة وتغلب في المباراة النهائية على نادي بايرن ميونخ موسم 1981 / 1982 .