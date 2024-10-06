الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد عبد المنعم على دكة البدلاء في مواجهة نيس امام باريس سان جيرمان

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

تنطلق في تمام العاشرة مساءا مواجهة نيس الفرنسي الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد عبد المنعم امام باريس سان جيرمان ضمن مباريات الجولة للدوري الفرنسي والتي ستجمع الفريقين على ملعب اليانز ريفيرا الخاص بنادي نيس .

وأعلن المدير الفني لفريق نيس الفرنسي تشكيلة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان حيث سيكون محمد عبد المنعم متواجدا على دكة البدلاء . 

وجاءت تشكيلة نيس على النحو التالي : 

ماتياس بولكا لحراسة المرمى 

دانتي وكولس وعلى العابدي و بومبيتو لخط الدفاع .

نودمبلي و ندياي شامبيلي و  بوداوي و  بوجا لخط الوسط 

 جوسون و شو لخط الهجوم .

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