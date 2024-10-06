تشكيل موقعة باريس سان جيرمان ونيس بالدوري الفرنسي.. موقف عبدالمنعم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي لمواجهة نيس، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة نيس أمام باريس سان جيرمان في تمام التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، في المباراة التي يشهدها ملعب أليانز ريفييرا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس

على الصعيد الاَخر، كشف الجهاز الفني لنيس التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان، والذي شهد استمرار تواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم على مقاعد البدلاء، حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: ندايشيمي- بومبيتو- دانتي- كلاوس.

خط الوسط: بوداوي- ندومبلي- علي العبدي.

خط الهجوم: تشو- جويساند- بوجا.