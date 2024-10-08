بنك قناة السويس يُعيّن لجنة فتوى شرعية جديدة

تضم الدكتور عباس شومان والدكتور محمد البلتاجي

قام بنك قناة السويس بتعيين لجنة فتوى شرعية جديدة تضم كلٍ من فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر السابق ورئيس هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد البلتاجي، مستشار المصرفية الإسلامية عضو مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.

تقوم لجنة الفتوى الشرعية بمراجعة كافة خدمات ومنتجات بنك قناة السويس الإسلامية، والتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تعكس تلك الخطوة حرص البنك على تقديم حلول مصرفية تتماشي مع احتياجات كافة فئات عملائه، وسعيه لتقديم تجربة بنكية متميزة لهم.

ويُقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتشمل حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة وصكوك الودائع وصكوك الشهادات بمعدلات ربح مُميزة، وأبرزها صكوك شهادة "ميسرة" بصيغة الاستثمار بالوكالة لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 10,000 جنيه، والتي يقدمها البنك بمعدل ربح تنافسي يصل إلى 27٪ سنويًا ويُصرف بصفة شهرية.

بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات والمنتجات الأخرى، والتي تشمل "فتح الاعتمادات المستندية بأنواعها، إصدار خطابات الضمان بأنواعها، تحصيل الشيكات، إصدار الشيكات المصرفية والمقبولة الدفع، تأجير الخزائن الحديدية بأحجامها المختلفة، إجراء التحويلات الداخلية والخارجية، عمليات الصرف الأجنبي".

ويحرص بنك قناة السويس على تقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 52 فرع، ومن ضمنهم فرع الدقي المُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.