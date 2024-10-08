إطلاق برنامج رياضي شامل في نادي جامعة حلوان

أعلن نادي جامعة حلوان عن إطلاق برنامج رياضي متكامل مع بداية العام الدراسي الجديد، ضمن مبادرة رائدة تعزز مفهوم "العقل السليم في الجسم السليم".

يأتي هذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، في إطار استراتيجية شاملة للارتقاء بالمستوى الصحي والبدني لمجتمع الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس في الاهتمام بالصحة العامة للمجتمع المصري.

البرنامج الرياضي في نادي جامعة حلوان

وصرح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن البرنامج صُمم خصيصاً ليلبي احتياجات كافة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع مراعاة تنوع مستويات اللياقة البدنية والفئات العمرية المختلفة، حيث يتميز البرنامج بتقديم تدريبات متخصصة لتعزيز الطاقة والتركيز، وبرامج مصممة لتخفيف التوتر وضغوط الحياة اليومية، وتمارين متنوعة لتحسين القوة والمرونة، إضافة إلى خطط متكاملة لتعزيز نمط حياة صحي ونشط.

وتقام التدريبات يومياً من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة صباحاً بالصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان داخل الحرم الجامعي، وتتوفر باقات اشتراك متنوعة تشمل الوحدة التدريبية بـ 25 جنيهاً، والباقة الأسبوعية لخمس وحدات بـ 120 جنيهاً، والباقة الموسعة لاثنتي عشرة وحدة بـ 250 جنيهاً.

يذكر أن البرنامج يوفر مواعيد مرنة تتناسب مع الجداول الدراسية والعملية، مع إمكانية الحصول على تدريب شخصي مخصص وفقاً للالتزامات الفردية.