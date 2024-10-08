الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوع

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي ليسجل أدنى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية إلى جانب انتظار الأسواق لمحضر اجتماع البنك الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل ادنى مستوى في أسبوع عند 2628 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2642 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2636 دولارًا للأونصة.

استمر تراجع سعر الذهب لخمس جلسات متتالية ليتداول حالياً عند مستوى الدعم الهام 2630 دولارًا للأونصة الذي يمثل الحد السفلي لنطاق المنطقة العرضية التي يتحرك خلالها الذهب منذ أكثر من أسبوعين، وفق جولد بيليون.

ويأتي هذا في ظل تداول الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته منذ أسبوع، حيث وجد الدعم من ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت إلى المستوى 4% للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية من العوامل السلبية بالنسبة لسعر الذهب، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد للمستثمرين على عكس السندات.

يذكر أن الذهب قد فقد المزيد من الزخم بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، حيث أظهر ارتفاع كبير في أعداد الوظائف الجديدة بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة، الأمر الذي يدل على استقرار أداء قطاع العمالة الأمريكي ليقلل من توقعات خفض الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم في نوفمبر.وفي الشرق الأوسط، أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على حيفا ثالث أكبر مدن إسرائيل الاثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري في جنوب لبنان بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لتعزيز احتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.2 بالمئة إلى 31.66 دولار للأونصة. وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 بالمئة إلى 976.10 دولار، وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 1028.00 دولار للأونصة.