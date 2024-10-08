وزير البترول يستعرض جهود الحكومة لتحفيز استثمارات الهيدروجين والطاقة الخضراء

شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى فعاليات مؤتمر هامبورج للإستدامة الذى تنظمه الحكومة الاتحادية الألمانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة مايكل أوتو للإستدامة ومدينة هامبورج، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وصانعي السياسات والخبراء وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

والقى المهندس كريم بدوى كلمة فى افتتاح الجلسة الحوارية التي أقيمت بعنوان "الهيدروجين الأخضر: إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية" استعرض فيها جهود الحكومة المصرية لتحفيز استثمارات الهيدروجين كمصدر واعد للطاقة منخفضة الكربون، مؤكداً أن ذلك يأتي في اطار اهتمام الحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات الى قطاع الطاقة وخاصة الطاقات الخضراء والمتجددة ومن بينها الهيدروجين بما يضمن تحقيق التحول الطاقي الآمن مع ضمان توافر الطاقة بإمدادات آمنة لجميع الشعوب ، لافتاً الى أن قطاع البترول المصرى بدأ بالشراكة مع شركات عالمية الإستثمار في تنفيذ مشروعات للطاقات الخضراء من الهيدروجين والامونيا الخضراء.

جهود مصر للتحول للطاقة الخضراء

واستعرض الوزير أهمية المشروعات للحكومة المصرية في هذا المجال بإستغلال المزايا المتاحة عبر أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين في مصر، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية القوية المتطورة والشراكات الموسعة مع مقدمي تكنولوجيا الهيدروجين العالميين.

وأضاف الوزير أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمى وعالمي خاصة في مجال الهيدروجين من أجل دعم دور مصر لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا.

وعلى هامش الجلسة بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع جوان بيتي مديرة العمليات في مؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا فرص التعاون في مجال الهيدروجين وكذلك في قطاع التعدين في ظل الخبرات الكبيرة لجنوب افريقيا في هذا القطاع الحيوى.

بدأ المؤتمر فاعلياته بإلقاء أولاف شولتز - المستشار الاتحادي لألمانيا الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وتناولت أهمية تحالف قادة العالم والحكومات بجانب المؤسسات المالية والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم لتخطي التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الاستدامة والنمو لجميع الشعوب، كما أشاد بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة التكاتف مع الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعلن انعقاد مؤتمر هامبورج للاستدامة بشكل سنوي وذلك لتعزيز التحالفات مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لضمان الاستدامة.