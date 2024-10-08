كيم كارداشيان تخرج عن صمتها وتوضح علاقتها بلاعب ريال مدريد

تملك نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال كيم كارداشيان شخصية متمرد تتميز بالجرأة في آرائها ردود فعلها إتجاه ما يخص علاقتها بنجم ريال مدريد جود بيلينغهام وهذا ما شاركت به جمهورها عندما تحدث عن علاقتها معه.

وتصدرت كيم كارداشيان عناوين الصحف والإعلام الفتره الأخيرة حول إعجابها بلاعب خط الوسط الإنجليزي بيلينغهام، رغم فارق العمر البالغ 22 عامًا بينهما.

وجاءت الشائعات منذ زيارة كيم كارداشيان مرافق الفالديبيباس (المدينة الرياضية التابعة لريال مدريد) مع اثنين من أطفالها في الأول من سبتمبر، وبعد ذلك، ذهبوا إلى سانتياغو برنابيو للاحتفال بفوز فريق الميرينغي على ريال بيتيس، والتصوير مع بيلينغهام ونجوم الفريق الملكي.

وتسبب الشائعات حول أرتباطها بيلينغهام بحدوث حالة من القلق، لتخرج كارداشيان عن صمتها وتنفي بشكل قاطع وجود علاقة رومانسية تجمعها مع النجم البالغ من العمر 21 عامًا خلال مقابلتها الأخيرة مع المذيع الشهير جيمي فالون.

وقالت كيم: "إنه أمر مضحك للغاية لأن أطفالي يحاولون إقناعي بقولهم لي نحن مستعدون لارتباطك مع بيلينغهام، ولكن أنا لست كذلك".

وأضافت: "إنهم دقيقون جدًا.. يعودون إلى المنزل ويعدون القوائم.. يريد أطفالي أن يكونوا "مذيعين" لكنني أقول لهم: "يا شباب، هذا ليس ما أريده الآن".

واختتمت: "رغم موافقة أطفالي، إلا أنني لست مستعدة للدخول في علاقة عاطفية الآن".

يذكر أن بيلينغهام قد ظهر سابقًا في إعلان للشركة المملوكة لكيم كارداشيان قبل أيام قليلة من مشاركته ببطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية برفقة منتخب إنجلترا.

كيم كارداشيان

كيمبرلي نويل كارداشيان (بالإنجليزية: Kimberly Noel Kardashian)‏ وتعرف باسمها المختصر كيم كارداشيان من مواليد 21 أكتوبر 1980؛ هي ناشطة اجتماعية وإعلامية وسيدة أعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية. ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز. وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي. في عام 2010، ذكرت التقارير بأن كارداشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار. في عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.