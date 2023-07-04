كارولين عزمي تقتحم خزانة كيم كارداشيان وتثير دهشة الجمهور

خضعت الفنانة كارولين عزمي لجلسة تصوير جديدة مستعرضة أنوثتها بلمسة أنيقة من الأسود الجذاب على قوامها الممشوق.

كارولين عزمي

وتألقت كارولين عزمي بإطلالة أنوثية بلمسة الأسود الناعم، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، مكشوف، صمم من قماش ناعم لامع، الفستان عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واستطاعت كارولين ان تسير على خطى النجمة الأمريكية كيم كارداشيان في اختيار فساتينها التي تبرز منحينات قوامها بشكل جرئ.

كارولين عزمي

أما من الناحية الجمالية، صفتت خصلات شعرها الأسود الطويل على طريقة الويفي الواسع ووضعت لمسات جذابة من الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

كارولين عزمي

تنجذب كارولين عزمي للأزياء الأنوثية التي تتناغم مع ذوقها الجرئ المتمرد على المألوف مما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها وجمهورها.

أخر أعمال كارولين، شاركت في مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري.

كارولين عزمي

كارولين عزمي

كارولين عزمي من مواليد 17 أبريل 1996، هي ممثلة مصرية شابة تخرجت من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية كانت اولي انطلاقتها مسلسل الأب الروحي (ج1) 2017 بدور سلمي العطار، وأيضاً بفيلم الديزل 2018.