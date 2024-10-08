الأسهم الأوروبية تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2024، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعدما أثار غياب تفاصيل جديدة عن إجراءات التحفيز الصينية موجة بيع في أسهم القطاعات المرتبطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم مثل التعدين والسلع الفاخرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو واحد بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش ليلامس أدنى مستوياته منذ 23 سبتمبر.

وهبطت أسهم شركات فاخرة مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وبربري وإيرميس، التي يأتي جزء كبير من إيراداتها من الصين، بنسب تتراوح بين 3.1 بالمئة وخمسة بالمئة. ونزل سهما شركتي المشروبات ريمي كوانترو خمسة بالمئة وبيرنود ريكارد 2.8 بالمئة بعدما أعلنت الصين فرض إجراءات مؤقتة على واردات المشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق.

وكان قطاع التعدين أكبر القطاعات الأوروبية انخفاضا ونزل 3.7 بالمئة مع تراجع أسعار النحاس وخام الحديد بعد تلاشي التفاؤل إزاء إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين أكبر مستهلك في العالم.

وبدأت الأسهم الصينية تفقد الزخم، الثلاثاء، وهبطت الأسهم في هونج كونج بعدما خيب مسؤولون آمال المتعاملين في السوق حين كشفوا عن القليل فقط من التفاصيل المحددة بشأن الخطط الرامية إلى دعم الاقتصاد المتباطئ.

ومن بين أسهم الشركات، انخفض سهم فيستري بنحو 30 بالمئة بعد أن خفضت شركة بناء المنازل البريطانية توقعاتها لأرباح العام المالي 2024 بمقدار 80 مليون جنيه إسترليني (104.7 مليون دولار) نتيجة تضرر أحد أقسامها من زيادة تكاليف البناء.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط مبيعات الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 31363 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 38658 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 13596 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 7518 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10720 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 3216 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 8278 نقطة.