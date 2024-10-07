مشتريات مصرية تدفع البورصة للصعود بمكاسب 28 مليار جنيه

بنهاية تعاملات اليوم..

واصلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الإثنين موجة ارتفاعاتها بصورة جماعية مدعومة بمشتريات مصرية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 28 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.249.3 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 31819 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7571 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.41 %، ليغلق عند مستوى 10828 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 7.7 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والأجانب للبيع وسط تداولات 5.6 مليار جنيه.