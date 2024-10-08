تعد وصفة أرز الحشوة باللحمة المفرومة والمكسرات من أبرز الوصفات المثالية التي يسهل تحضيرها أوقات العزومات العائلية الهامة بجانب صواني الفرن كالدجاج او اللحم بجانب السلطات المتنوعة.

ويفضل الكبار والصغار تناول كافة الأطباق التي تحضر من اللحمة باضافة العديد من المكونات والتوابل الشهية لتغيير من مذاقها.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير أرز الحشوة باللحمة المفرومة والمكسرات بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الأرز المصريّ : 2 كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت : 2 ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (كبير ومقطع إلى مكعبات)

- لحم مفروم : ربع كيلو

- مكسرات : كوب (لوز وزبيب)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- بهار اللحم : نصف ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : 4 اكواب (أو بحسب الحاجة)

طريقة التحضير

في قدر على النار، ضعي الزبدة والزيت، وأضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم مع إضافة الملح والفلفل الأسود والقرفة وبهارات اللحم بحسب الرغبة، وقلبي جيداً مع البصل.

أضيفي الأرز وقلبيه مع البصل واللحم جيداً حتى تتجانس المكونات.

صُبي الماء المغلي على الأرز وعند الغليان، خففي حرارة النار لهادئة، واتركيه حتى تمام النضج.

لتجهيز المكسرات: اسلقي اللوز النيء في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم صفيه جيداً.

قشري اللوز واقليه بالقليل من الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي، وضعيه في مصفاة لتصفيته من الزيت جيداً.

لتحضير الزبيب: شوحي الزبيب بالقليل من الزيت وصفيه جيداً.

اخلطي الأرز مع المكسرات واستخدميه في حشوة الدجاج المحشي. أو يمكنكِ تقديمه بطبق واسع بجانب اللحوم.