طريق تحضير سلطة الدجاج والأفوكادو الصحية

تعد سلطة الدجاج والأفوكادو الصحية من ألذ أنواع السلطات على الإطلاق لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة هامة لصحة الجسم يسهل تحضيرها بجانب أطباق اخرى.

وينتمي ثمار الأفوكادو لفواكه الاستوائية التى تحتوى على فوائد عديدة ويمكن تحضيرها بجانب أطباق مائدة الطعام أو يتناول كعصير.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سلطة الدجاج والأفوكادو الصحية بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- للصلصة :

خل البلسمك : ربع كوب

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

السكر البني : 2 ملعقة صغيرة

الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

ريحان ناشف : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

- الدجاج : 4 صدور

- خس : 5 اكواب (مغسول ومجفف)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقطع إلى شرائح)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة إلى شرائح)

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مكعبات)

- أوراق الريحان : ربع كوب (مقطعة إلى شرائح رفيعة)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي مكونات الصلصة معاً حتى تتجانس تماماً.

ضعي الدجاج في طبق مسطح، وأضيفي إليه مقدار 4 ملعقة كبيرة من مزيج الصلصة المحضّرة، وقلبيه حتى يتغطى كاملاً بالصلصة.

سخني الزيت في مقلاة شواء كبيرة على نار متوسطة إلى عالية، واشوي قطع الدجاج من كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج تماماً.

قطعي الدجاج إلى شرائح متساوية.

ضعي الخس وشرائح الأفوكادو والطماطم ومكعبات جبن الموزاريلا وشرائح الدجاج والريحان في طبق التقديم.

وزعي باقي كمية الصلصة فوق سلطة الدجاج والأفوكادو، وتبليها بالملح والفلفل الأسود، ثم قدميها.