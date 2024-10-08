مران الزمالك.. محمد عبد الشافي يشارك في جزء من التدريبات

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من تدريبات الكرة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للسوبر المحلي.

وأدى عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق بعض الفقرات الفنية مع اللاعبين، في إطار تجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وبعد ذلك خاض الثنائي تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال وماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال على هامش مران الزمالك.

إيشو ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

كما انتظم أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق الأول في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الزمالك، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وشارك "إيشو" في تدريبات الزمالك الجماعية كاملة، والتقسيمة الفنية في ختام المران بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.