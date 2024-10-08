بنتايج يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك

واصل المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للسوبر المحلي.

وأدى بنتايك تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي قبل أن يخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويخضع الظهير المغربي لبرنامج تأهيلي خاص، بسبب معاناته من إجهاد عضلي في الفترة الحالية..

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الفرنسي ويوسف أحمد ينضمان لمران الزمالك

كما شهدت تدريبات الفريق تصعيد يوسف وائل "فرنسي" ويوسف أحمد حسن ثنائي وسط فريق الشباب مواليد 2005 .

يأتي قرار الجهاز الفني بتصعيد الثنائي في ظل السياسة المتبعة بتصعيد العناصر المميزة من فرق قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء للتدريب مع الفريق الأول للوقوف على مستواهم وتجهيزهم للفترة المقبلة.

