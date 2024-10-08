عاجل
محكمة النتن.. نتنياهو بريء من جرائمه في غزة ( فيديو)
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بنتايج يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك

بنتايج لاعب الزمالك
بنتايج لاعب الزمالك

واصل المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للسوبر المحلي.

txt

أحمد القندوسي على رادار الزمالك وبيراميدز

وأدى بنتايك تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي قبل أن يخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.
ويخضع الظهير المغربي لبرنامج تأهيلي خاص، بسبب معاناته من إجهاد عضلي في الفترة الحالية..

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الفرنسي ويوسف أحمد ينضمان لمران الزمالك

كما شهدت تدريبات الفريق تصعيد يوسف وائل "فرنسي" ويوسف أحمد حسن ثنائي وسط فريق الشباب مواليد 2005 .

يأتي قرار الجهاز الفني بتصعيد الثنائي في ظل السياسة المتبعة بتصعيد العناصر المميزة من فرق قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء للتدريب مع الفريق الأول للوقوف على مستواهم وتجهيزهم للفترة المقبلة.
 

الجريدة الورقية