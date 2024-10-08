مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن ارتياحه لقرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي أوقعت بيراميدز في المجموعة الرابعة بجانب الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي وديجوليبا المالي، مشددا على أن الانطباع الأولى جيد إلى حد كبير.

أوضح المدير الفني أنه لا يمتلك في الوقت الحالي الكثير من المعلومات عن الفريقين ديجوليبا وساجرادا، ولكنه سيعمل على ذلك مع جهازه المعاون، وسيتم التحضير جيدا للفريقين ومعرفة كل شيء عنهما قبل اللقاءات الرسمية، ودراستهما بالصورة المطلوبة.

أضاف كرونسلاف، أن النادي سيواجه الترجي التونسي والذي يعد واحدا من أكبر الأندية في أفريقيا وصاحب إنجازات وبطولات في دوري الأبطال وفي النسخة الأخيرة وصل إلى النهائي، وبالطبع مواجهته ستكون قوية، وهو كمدير فني يحترم جميع المنافسين.

بيراميدز يبدأ إستعداداته في معسكر تركيا

المدرب أوضح أن بيراميدز يستعد جيدا من خلال معسكر تركيا للموسم الجديد بكل قوة، بعد موسم قوي قدم خلاله الفريق مباريات رائعة ونافس على كل البطولات وتوج بكأس مصر، والفريق يتطور بالشكل المطلوب، وسيكون منافسا قويا في دوري الأبطال.

المدرب تحدث عن ترتيب مباريات دور المجموعات مشددا على أنه ليس بالأمر الهام لأنه في النهاية ستواجه جميع فرق المجموعة ذهابا وإيابا، ولكن من الجيد أن تكون المباراة الأولى على ملعبنا وبالتالي الفرصة أكبر لبداية المشوار بفوز وثلاث نقاط وهو أمر مهم لما يلي ذلك من مباريات ومن أجل حصول