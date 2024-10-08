بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة وليد الكرتي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة النجم المغربي وليد الكرتي، وغيابه عن معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

أوضح المنيري أن وليد الكرتي عانى من قطع جزئي في غضروف الركبة خلال مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة، وخضع لعملية بالمنظار في الركبة خلال فترة الراحة في المغرب.

المنيري كشف عن أن الكرتي متواجد حاليا في الإمارات للخضوع لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الطبية، ويستمر لمدة أسبوعين قبل العودة للقاهرة تمهيدا للعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا..

أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، قائمة بيراميدز لخوض المعسكر الخارجي المقرر إقامته في تركيا، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، يوم 20 أكتوبر الجاري في الإمارات.

ويخوض بيراميدز مباراتين وديتين في تركيا خلال المعسكر التحضيري حيث سيواجه فريق كونيا سبور، وذلك تجهيرًا للسوبر المصري.

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد الصفقات الجديدة، صديق أوجولا ويوسف إبراهيم أوباما وعبد الرحمن مجدي.

ويغيب فيستون مايلي الذي يتواجد مع منتخب الكونغو، وبلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو، محمد الشيبي مع المغرب، ومع منتخب مصر يتواجد إبراهيم عادل ومحمد حمدي ومصطفي فتحي.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ويوسف نادر.

الدفاع: أحمد ميهوب، محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، أسامة جلال، طارق علاء، أحمد عاطف قطة وكريم حافظ.

الوسط: صامويل أومسا، أحمد توفيق، رمضان صبحي، محمود دونجا، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، يوسف أسامة، عبد الرحمن مجدي، صديق أوجولا، محمد فوفانا.

الهجوم: أحمد فوزي، عماد ميهوب، مروان حمدي، يوسف أوباما ودود الجباس.