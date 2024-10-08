غسلا 40 مليون جنيه.. ضبط تاجري مخدرات في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) في القاهرة.

قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر لقى شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى بالمنيا، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا أثناء عودتهم من العمل، على الطريق الذي يربط بين الصحراوى والطريق الزراعى بالقرب من الصحراوى الغربى، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرون جميعهم من قرى غرب المنيا، انتقلت سيارات الإسعاف الى مكان الواقعة وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

وأفادت التحريات الأولية أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمال مزارع وكانت فى طريق عودتهم، وسبب انقلاب السيارة انفجار أحد إطارات السيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق.