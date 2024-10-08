نشاط حركة تداول البضائع والشاحنات بموانىء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تسجيل نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع والشاحنات والسيارات بالموانئ التابعة لها، حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الهيئة 10 سفن، مع تداول 15 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 843 شاحنة و 130 سيارة.

تفاصيل حركة الواردات والصادرات

شملت حركة الواردات تداول 6500 طن من البضائع، بالإضافة إلى استقبال 464 شاحنة و110 سيارات، أما على صعيد الصادرات، فقد تم تصدير 8500 طن من البضائع، إلى جانب مغادرة 379 شاحنة و20 سيارة.

حركة السفن في ميناء سفاجا ونويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، في حين ستغادر السفينة بوسيدون إكسبريس. وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس و الحرية 2، وغادرت السفينة دليلة. كما شهد ميناء نويبع تداول 3900 طن من البضائع و 360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن سينا و أور و وايلة.

حركة الركاب

سجلت موانئ الهيئة حركة وصول وسفر 1225 راكبًا عبر الموانئ التابعة للهيئة، مما يعكس النشاط المستمر في تنقل المسافرين والبضائع بين الموانئ المختلفة.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات.



وشهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.

وقال اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في

وفي التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.