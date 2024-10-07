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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا الجمعة في تصفيات أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي و المهدي سليمان  و محمد عواد و مصطفي شوبير  و رامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل ، بينما يشارك الرباعي المحترف محمد عبد المنعم و محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش في تدريبات غداً.

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