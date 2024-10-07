منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا الجمعة في تصفيات أفريقيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي و المهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل ، بينما يشارك الرباعي المحترف محمد عبد المنعم و محمد صلاح و مصطفي محمد و عمر مرموش في تدريبات غداً.