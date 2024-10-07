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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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متخصص في الاقتصاد العسكري يكشف سبب تأخر رد الاحتلال على إيران

معدات عسكرية إيرانية
معدات عسكرية إيرانية وإسرائيلية

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، أن تأخر الرد الإسرائيلي على إيران سبب أنّ إسرائيل  ستواجه لأول مرة دولة ذات سيادة، موضحًا: "طوال الوقت تواجه ميليشيات لا قوات جوية أو دفاع جوي لها، فقد دخل اليمن بلا دفاع جوي أو جيوش ذات سيادة، وغزة، ولا توجد جبهة دخلها الاحتلال دون أن يكون لديه أي نوع من أنواع المقاومة".

وأضاف "العكاري"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه في حالة حدوث ردود متبادلة بين إسرائيل وإيران، فإن الاحتلال سيخسر قوات، متابعا: "الطيران لن يكون في نزهة، وحتى في وجود الحاضنة الأمريكية، فإنه سيتكبد خسائر".

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وتابع المتخصص في الاقتصاد العسكري: "في حالة حدوث مواجهة بين إيران وإسرائيل، فإننا نتحدث عن مواجهة بين السلاح الأمريكي والدفاعات الروسية، وإيران حصلت على منظومة s400 وs300".

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