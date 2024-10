إيمان العاصي: جمهور بنتي أكتر مني.. وريتاج: مفكرتش أمثل

قالت الفنانة إيمان العاصى، حياتى كلها متلخصة فى ابنتى "ريتاج" وكل يوم بتخانق معاها، من ضمن الخناقات كان على "شعرها ولبسها"، وفى نفس الوقت بنقدم "تيك توك" مع بعض، وأصبح عندها جمهور أكتر منى وبيسلموا عليها ويتصوروا معاها أكتر منى".

وأضافت إيمان العاصى خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، أن كل التفاصيل الخاصة بـ"ريتاج" مش هقدر أغيرها، منها أنها لازم تنام فى حضنى، وبكون مبسوطة مع أصحابها والخروجة معاهم تجنن".

ولفتت إيمان العاصى إلى أنها كانت تسرق عربية شقيقتها، ولما قدت عربية كان عمرى 18 سنة، مؤكدة أنها بتحب تشارك ريتاج معاها فى المطبح علشان تعتمد على نفسها".

وذكرت ريتاج، خلال الحلقة :"لما بنتخانق مع مامى بنصالح بعض تانى، وهى بتحرق الأرز كتير، وانا بعرف أطبخ و بلعب كورة ليا سنتين وحبيت لعبة الإسكواش، وبروح كتير مع مامى النادى وبشجع الأهلى أبا عن جد، ومبعرفش أقعد فى الشقة من غيرها، وبحب أنام فى حضنها".

وعن السير على درب أمها فى المثيل قالت:" مبفكرش دلوقتى فى التمثيل وحابة أكون طبيبة أطفال وبتمنى أن تكون مامى سعيدة وتحب نفسها أكتر ما بتحبنى".

يذكر أن إيمان العاصى يعرض لها حالياً مسلسل برغم القانون من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.