السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ترامب:  الضربة الإسرائيلية ضد إيران يجب أن تقضي على المنشأت النووية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال  دونالد ترامب،  الرئيس الأمريكي السابق، اليوم السبت خلال فعالية في قاعة بلدية في ولاية كارولينا الشمالية، إن الضربة الإسرائيلية المحتملة ضد إيران يجب أن تستهدف في المقام الأول منشآتها النووية،  وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك. 

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وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بالرد على إيران بعد أن أطلقت عدة مئات من الصواريخ الباليستية باتجاه تل أبيب، ردًا على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، والزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية، والقائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن حكومته لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل؛ لكنها ستواجه أي تهديد بطريقة حازمة.

وقال ترامب امس الجمعة، "عندما سألوه" يقصد بايدن"هذا السؤال، كان ينبغي أن تكون الإجابة: قصف النووي أولاً والقلق بشأن الباقي لاحقًا. 

وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أنه لا يدعم قيام إسرائيل بقصف المواقع النووية الإيرانية، ردًا على الهجوم الجوي الثاني لإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث يخشى أن يؤدي ذلك إلى إثارة المزيد من الانتقام ودفع المنطقة إلى حرب شاملة.

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