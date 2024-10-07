كامل الوزير: انطلاق قطار التنمية "الفردان–بئر العبد" يساهم في جذب الاستثمارات

أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن انطلاق قطار التنمية في سيناء يجذب المستثمرين في سيناء بشكل كبير لتكون بيئة للعمل والتنمية.

وقال “الوزير” خلال تصريحات عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنه :"نقدر نقول للمصريين الموجودين في الوادي والدلتا أهلا بيكم في سيناء".

وأشار إلى أن كل وسائل المواصلات إلى سيناء متوفرة بشكل كبير ومميز، من خلال 6 أنفاق أسفل قناة السويس والتي أقامتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وواصل الوزير أنه تم تشييد كل مظاهر التنمية في سيناء من مستشفيات وطرق ومدارس وجامعات وزراعة، مشددًا على أن هذه المظاهر اختتمت بأهم وسيلة لربط كافة القطاعات ببعضها البعض وهو قطار التنمية

وفي إطار آخر، شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عبور أول قطار من محطه الشيخ زايد بالاسماعيليه إلى محطه بئر العبد مرورا بمحطات الفردان- القنطرة شرق - جلبانه بئر العبد، بعد توقف سنوات طويلة حيث عبر القطار من الضفة الغربية للقناة إلى الضفة الشرقيه فوق كوبري الفردان على قناة السويس.

وشاركت الأهالي التي احتشدت في تلك المحطات فرحة عبور القطار من الإسماعيلية لسيناء، مقدمين الشكر للحكومة على اهتمامها بسيناء وإقامة مشروعات التنمية.

ويعد هذا القطار هو أول تجربة عبور بعد الانتهاء من تطوير خط قطار الإسماعيلية العريش خلال الفترة الماضية، ضمن محاور التنمية التي تشهدها سيناء.

انتهاء أعمال التطوير

وأنهت وزارة النقل الفترة الماضية أعمال التطوير بطول 100 كيلومتر في عمق سيناء من منطقة الفردان بالإسماعيلية حتى مدينة بئر العبد، مع رفع كفاءة جسر الفردان المار أعلى قناة السويس وهو كوبري معدني بطول 640 مترا يتكون من جزءين يمر أعلى قناة السويس، وإنشاء كوبري معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة

جدير بالذكر أن وزارة النقل من خلال هيئة السكة الحديد، أعلنت عن الانتهاء من تطوير وتجديد خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم، بسيناء، واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان شرق بورسعيد بئر العبد العريش طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش طابا الممر التنموي الجديد.