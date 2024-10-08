ناقد رياضي : الخطيب تلقى دعوة الحضور مع كبار أندية أوروبا بعد تتويجات الأهلي القارية

أكد الناقد الرياضي عادل كُريم، أن حضور النادي الأهلي لاجتماع رابطة الأندية الأوروبية أمر كبير جدًا، مؤكدا بأنه كان يتمنى حضور النادي لكل ورش العمل الموجودة على هامش الاجتماعات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الرابطة معترف بها من الفيفا والويفا، ودورها كان كبيرًا في رفض السوبر لييج الأوروبي، وهي تضم 512 نادٍ أوروبي، منهم 35 نادٍ من العضويات الرئيسية، وتسيطر على القرارات الهامة، ويرأسها حاليا ناصر الخليفي".

وأضاف: "الخليفي وجه الدعوة للنادي الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2024، ومشاركة النادي الأهلي في مجموعات العمل، والتي تخص التسويق والاعلام والامور القانونية والمالية".

وواصل: "اللجان الموجودة في رابطة الأندية المحترفة يتولاها عددًا من أساطير كرة القدم الاوروبية، وأتمنى أن تكون وجود الأهلي في هذه الاجتماعات مجرد بداية، وأن يستمر النادي في الحضور لتلك الاجتماعات مستقبلا، وسيحقق الأهلي استفادة كبيرة، ومن الممكن أن يكون هناك طلب بوجود النادي كعضو منتدب في تلك الجمعية، ووجود الأهلي مفيد جدًا للكرة المصرية".

وأكمل: "من أبرز المناقشات ستكون مناقشة ملف تداخل كأس العالم للأندية مع الموسم الجديد، خصوصا بعد رفض البريميرليج تأجل انطلاق الموسم الجديد وهو ما صرح به جوارديولا، ولابد أن يكون هناك توصيات خاصة بالموسم الجديد".

وأشار إلى أن رابطة الاندية الاوروبية سبقت وخرجت ببعض التوصيات في الاجتماع الآخير بالغاء بعض البطولات مثل كأس الرابطة في انجلترا وفرنسا، كما تم الغاء الوقت الإضافي في بعض المباريات حال انتهاء الـ90 دقيقة بالتعادل. واللجوء لركلات الترجيح مباشرة.