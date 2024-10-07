 الأهلي يفجر أزمة بين اتحاد الكرة ولجنة الحكام لهذا السبب

قال الإعلامي خالد الغندور، أن طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لمبارياته في كأس السوبر المصري، أشعل أزمة داخل لجنة الحكام.

إقرأ أيضًا..

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، هناك أزمة بين جمال علام رئيس الاتحاد ولجنة الحكام، لأن اللجنة وتحديدًا محمد فاروق وإبراهيم نور الدين متمسكين بتعيين الحكام المصريين، وجمال علام موافق على طلب الأهلي منعًا لاتهام اتحاد الكرة بإفساد البطولة خاصة لو حصلت أي مشاكل أو أخطاء من الحكام".

وتابع :"الأقرب الموافقة على طلب الأهلي، خاصًة وأنه طلب قبل انتهاء المهلة المحددة وهي أسبوعين وسيتحمل التكاليف بالدولار".



وأكمل:" مصدر داخل لجنة الحكام أكد لـ ستاد المحور أن الأهلي طلب استقدام حكام أجانب بعد علمه برغبة اللجنة في تعيين محمد معروف لإدارة نهائي السوبر المصري".

وأضاف:" المصدر أكد أن اللجنة كانت استقرت على تكليف أمين عمر بإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا، وأحمد الغندور لمباراة الزمالك وبيراميدز، ومحمود ناجي حكما للتالت والرابع، ومحمد معروف للمباراة النهائية.

وأختتم الغندور:"المصدر كشف أن الأهلي يعترض ويتحفظ دائما على محمد معروف لذلك طلب استقدام حكام أجانب".