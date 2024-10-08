إيمان العاصي تعلق على نجاح مسلسل برغم القانون (فيديو)

أكدت الفنانة إيمان العاصي، أنه بعد قراءتها سيناريو مسلسل “برغم القانون”، شعرت بتوحد كبير مع شخصية “ليلى”، والتي تقدمها خلال المسلسل، مما دفعها للموافقة على العمل، رغم أنها ترددت كثيرا في البداية.



وقالت إيمان العاصي، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي إم سي”: لم أكن أخطط للعمل في موسم خارج رمضان، ولكن بعد أن تواصل معي المخرج ريمون مكرم وعرض عليها الفكرة، فكرت في العمل.

كل شخصية في المسلسل لها دور محوري وقصة قوية

وتابعت الفنانة إيمان العاصي، أن كل شخصية في المسلسل لها دور محوري وقصة قوية، مؤكدة أن فريق العمل نجح في تقديم أداء مميز في العمل.

أثار الفنان محمد محمود عبدالعزيز، حيرة الجمهور عن طريق نشر صورة برفقة الفنانة إيمان العاصي من كواليس مسلسل برغم القانون ، والذي يعرض خلال الفترة الحالية عبر شاشة ON .

ظهر في خلفية الصورة التي نشرها محمد محمود عبدالعزيز، رجلًا يتحدث عبر الهاتف المحمول، وعلق الفنان قائلًا:" اخيراً لقيت صوره لينا احنا التلاتة، السؤال المهم: فين هو التالت؟ السؤال الأهم: مين هو التالت؟

وأضاف قائلاً:" ملحوظه: تالتنا ده بيشتغل حاجه مهمه جداً فى المسلسل (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا) ".



ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل برغم القانون ، بطولة الفنانة إيمان العاصي، محمد القس ووليد فواز، والتي مقرر أن تحمل تصاعدًا كبيرًا في الأحداث.



مواعيد عرض برغم القانون

تعرض حلقات مسلسل برغم القانون، يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً على شاشة ON، والإعادة على ON دراما في العاشرة مساءً.



تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة حول ليلى التي يهرب زوجها فجأة دون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل «برغم القانون» بطولة إيمان العاصي ووليد فواز وهاني عادل، محمد القس، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.