برغم القانون .. محمد محمود عبدالعزيز يثير الحيرة برفقة إيمان العاصي

أثار الفنان محمد محمود عبدالعزيز، حيرة الجمهور عن طريق نشر صورة برفقة الفنانة إيمان العاصي من كواليس مسلسل برغم القانون ، والذي يعرض خلال الفترة الحالية عبر شاشة ON .

ظهر في خلفية الصورة التي نشرها محمد محمود عبدالعزيز، رجلًا يتحدث عبر الهاتف المحمول، وعلق الفنان قائلًا:" اخيراً لقيت صوره لينا احنا التلاتة، السؤال المهم: فين هو التالت؟ السؤال الأهم: مين هو التالت؟

وأضاف قائلاً:" ملحوظه: تالتنا ده بيشتغل حاجه مهمه جداً فى المسلسل (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا) ".

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل برغم القانون ، بطولة الفنانة إيمان العاصي، محمد القس ووليد فواز، والتي مقرر أن تحمل تصاعدًا كبيرًا في الأحداث.

مواعيد عرض برغم القانون

تعرض حلقات مسلسل برغم القانون، يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً على شاشة ON، والإعادة على ON دراما في العاشرة مساءً.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة حول ليلى التي يهرب زوجها فجأة دون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل «برغم القانون» بطولة إيمان العاصي ووليد فواز وهاني عادل، محمد القس، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

إيمان العاصي في برغم القانون

وتقدم أميرة الدراما إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أداءً استثنائياً يجسد عمقاً في التعبير عن مشاعر الشخصية التي تجسدها، وهى شخصية المحامية التي تواجه تحديات صعبة في حياتها الشخصية والمهنية، وتتطلب الشخصية نجمة قادرة على الانتقال بسلاسة بين المشاعر المتضاربة، وهذا ما تقدمه إيمان بإتقان، مما يجعل الشخصية أكثر واقعية ومقنعة، وهذا ما ظهر فى برومو العمل الذى حمل كثيرا من التشويق والإثارة.

وتتضمن شخصية النجمة إيمان العاصي في المسلسل العديد من المشاهد الصعبة التي تتطلب منها التعبير عن مجموعة واسعة من العواطف، من الحزن واليأس إلى القوة والإصرار، وقد نجحت إيمان في تجسيد هذه المشاهد ببراعة، وفق ما ظهر فى برومو المسلسل.

ويعتبر دور إيمان العاصي في "برغم القانون" من الأدوار المحورية التى قدمتها فى تاريخها الفنى حيث يحمل جزءًا كبيرًا من القصة والحبكة الدرامية المختلفة.

كما تظهر إيمان بلوك جديد ومختلف عليها تماما، خصوصًا أن هذا العمل يعد البطولة المطلقة لها فى عالم الدراما، وتعد أميرة الدراما إيمان العاصى من أبرز نجمات جيلها، وتتمتع بحضور طاغٍ وموهبة استثنائية وأداء مميز وتمتلك قدرات تمثيلية تضعها في الصفوف الأولى.