الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

إيمان العاصي وابنتها وعائلة أميرة أديب ضيوف صاحبة السعادة (صور)

إيمان العاصي وابنتها
إيمان العاصي وابنتها وعائلة أميرة أديب

تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس خلال الأسبوع المقبل مجموعة من النجوم ببرنامجها صاحبة السعادة الذي تقدمه على قناة "dmc" يومي الإثنين والثلاثاء.

ضيوف صاحبة السعادة

وتحل في حلقة يوم الإثنين 7 أكتوبر الفنانة إيمان العاصي ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع ابنتها ريتاج، في حديث عن الفن والأسرة.

وفي حلقة الثلاثاء 8 أكتوبر يستضيف صاحبة السعادة الفنانة أميرة أديب ووالدها المخرج عادل أديب ووالدتها الفنانة منال سلامة.

صاحبة السعادة يذاع يومي الإثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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