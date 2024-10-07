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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

آخر تطورات ملف تجديد عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رد عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك بخصوص تجديد تعاقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" السعيد رحب بتجديد عقده مع نادي الزمالك، في ظل ظهوره بشكل جيد مع الفريق ومساهمته في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي خلال الفترة الماضية.

وأختتم :"هناك رغبة مشتركة بين إدارة الزمالك واللاعب على التجديد لمدة موسم أو موسمين، وسيتم عقد جلسة بين الطرفين لحسم الملف بشكل نهائي بعد انتهاء منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

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