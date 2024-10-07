آخر تطورات ملف تجديد عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رد عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك بخصوص تجديد تعاقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" السعيد رحب بتجديد عقده مع نادي الزمالك، في ظل ظهوره بشكل جيد مع الفريق ومساهمته في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي خلال الفترة الماضية.

وأختتم :"هناك رغبة مشتركة بين إدارة الزمالك واللاعب على التجديد لمدة موسم أو موسمين، وسيتم عقد جلسة بين الطرفين لحسم الملف بشكل نهائي بعد انتهاء منافسات بطولة كأس السوبر المصري.