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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز في اتحاد الكرة منذ شهر ولا تعديلات عليها

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

قال الإعلامي خالد الغندور، تواصلنا مع مسؤول داخل لجنة الانضباط باتحاد الكرة وأكد لنا أن اللجنة انتهت من عقوبات أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز ورفعتها إلى اتحاد الكرة.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" رفض المسؤول ما يتردد بشأن طلب اتحاد الكرة من اللجنة تخفيف العقوبات بحجة أنها مغلظة".

وأختتم:" المصدر أكد أن قرارات اللجنة لا تصدر بالمزاج لكنها وفقا للوائح وتفاصيل كل واقعة حدثت من الأهلي وبيراميدز، وبالتالي فالتعديلات مرفوضة".

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