جيش الاحتلال يهاجم مواقع تابعة لـ"حزب الله"

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش هاجم موقع إطلاق ومواقع تصنيع وسائل قتالية ومقرات استخبارات تابعة لـ"حزب الله" في بيروت.



وبحسب"روسيا اليوم"، أفاد أدرعي، "قبل وقت قليل، قامت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من شعبة الاستخبارات، بمهاجمة مقرات تابعة لقيادة استخبارات منظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بيروت".

وأضاف، "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو في ساعات الصباح، بناء على توجيهات اسخباراتية من شعبة الاستخبارات، أهدافا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان وفي البقاع، تضمنت مواقع لتصنيع الوسائل القتالية، وموقع إطلاق، وبنى تحتية عسكرية أخرى".

وتابع، "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، خلال اليوم، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية أكثر من 70 هدفا إرهابيا، منها مبان عسكرية، منصات إطلاق، مواقع قيادة وسيطرة، ومستودع وسائل قتالية تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".