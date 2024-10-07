الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يهاجم مواقع تابعة لـ"حزب الله"

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش هاجم موقع إطلاق ومواقع تصنيع وسائل قتالية ومقرات استخبارات تابعة لـ"حزب الله" في بيروت.

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وبحسب"روسيا اليوم"، أفاد أدرعي، "قبل وقت قليل، قامت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من شعبة الاستخبارات، بمهاجمة مقرات تابعة لقيادة استخبارات منظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بيروت".
وأضاف، "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو في ساعات الصباح، بناء على توجيهات اسخباراتية من شعبة الاستخبارات، أهدافا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان وفي البقاع، تضمنت مواقع لتصنيع الوسائل القتالية، وموقع إطلاق، وبنى تحتية عسكرية أخرى".
وتابع، "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، خلال اليوم، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية أكثر من 70 هدفا إرهابيا، منها مبان عسكرية، منصات إطلاق، مواقع قيادة وسيطرة، ومستودع وسائل قتالية تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".

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