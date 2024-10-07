الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل..حزب الله اللبناني يُطلق صواريخ باتجاه تل أبيب

صواريخ
صواريخ

أطلق "حزب الله" اللبناني عددًا من الصواريخ باتجاه تل أبيب، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أفادت مواقع عبرية بوقوع انفجارات ضخمة في تل أبيب، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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اعلام عبري: جيش الاحتلال يوسع قواته جنوب لبنان

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دانون: إسرائيل تناقش كيفية الرد على الهجوم الإيراني


وقد أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع قواته في جنوب لبنان إلى ثلاث فرق، حيث أضاف الفرقة 91 إلى الفرقتين 98 و36، ورجحت مصادر أن يزداد العدد بشكل كبير في المستقبل القريب.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، كان العدد الأقصى الذي استخدمه الجيش في غزة في بداية الحرب في أكتوبر ونوفمبر 2023، هو خمس فرق كاملة، وبناء على أحجام الفرق المختلفة، فقد يتراوح العدد عموما بين 25 ألفا إلى 50 ألف جندي، رغم أن الجيش لم يحدد أي أرقام في هذه الحالة بالذات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، إنه هاجم مؤخرا أكثر من 100 هدف لـ "حزب الله" في بيروت.

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