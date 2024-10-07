الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

دانون: إسرائيل تناقش كيفية الرد على الهجوم الإيراني

داني دانون
داني دانون

أعلن داني دانون ، مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الحكومة الإسرائيلية تناقش كيفية الرد على الهجوم الإيراني، مؤكدا أنه سيتم اختيار المكان والزمان والأسلوب لذلك.

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وبحسب"روسيا اليوم"، قال دانون خلال مداخلة صحفية، ردا على سؤال حول الرد الإسرائيلي "نحن نناقش هذا الأمر، وأن إسرائيل ستختار المكان وطريقة الرد بالتحديد"، وإن الرد الإسرائيلي "سيحدث بالتأكيد".

واختتم دانون، "سنقرر متى وأين" لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وفي الأول من أكتوبر هاجمت إيران إسرائيل بعشرات الصواريخ الباليستية قالت طهران إنها أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية في حين وصفت تل أبيب الأضرار بأنها "ضئيلة".

وفي سياق متصل قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، اثبتت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فشلها في الشرق الأوسط، وأظهرت عجزا تاما في حل الأزمات.

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