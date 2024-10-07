اعلام عبري: جيش الاحتلال يوسع قواته جنوب لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي، عن توسيع قواته في جنوب لبنان إلى ثلاث فرق حيث أضاف الفرقة 91 إلى الفرقتين 98 و36، إذ رجحت مصادر أن يزداد العدد بشكل كبير في المستقبل القريب، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وبحسب وسائل إعلام عبرية، كان العدد الأقصى الذي استخدمه الجيش في غزة في بداية الحرب في أكتوبر ونوفمبر 2023، هو خمس فرق كاملة، وبناء على أحجام الفرق المختلفة، فقد يتراوح العدد عموما بين 25 ألفا إلى 50 ألف جندي، رغم أن الجيش لم يحدد أي أرقام في هذه الحالة بالذات

الزيادة الهائلة التي حدثت بعد غزو الفرقة 98 للبنان في 30 سبتمبر الماضي، تشير بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى "جهد لتدمير أسلحة حزب الله في جنوب لبنان بسرعة أكبر أو استراتيجية متطورة لتقديم قوة أكثر للحفاظ على المنطقة كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية حول التوازن الأمني ​​الجديد بين إسرائيل وحزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، إنه هاجم مؤخرا أكثر من 100 هدف لـ "حزب الله" في بيروت.

وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله لديه مشروع ضخم لمحاولة نقل أسلحته من جنوب لبنان إلى بيروت لإنقاذها من غزو الجيش الإسرائيلي، لكن الجيش تابع هذه الجهود ويتصرف بشكل قاس لإحباطها".

وأضافت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن "الاستخبارات كانت أقوى مع أهداف حزب الله مقارنة بأهداف حماس، في إخضاع الحزب اللبناني بشكل أسرع بسبب مزيج من العوامل المختلفة، بما في ذلك هيكل الحزب فضلا عن الاستثمار الأكبر في الاستخبارات عن حزب الله لسنوات"