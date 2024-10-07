شرطة مترو الأنفاق تحرر محضرا ضد شاب حاول الإنتحار| تفاصيل مثيرة

حررت شرطة مترو الأنفاق، محضر ضد شاب أقدم على إلقاء نفسه أسفل مترو الأنفاق، بمحطة المعادي، محاولا الانتحار، ولكن العناية الإلهية أنقذته من الدهس أسفل عجلات قطار المترو.

شاب يحاول الإنتحار بمحطة المعادي

وكان الشاب حاول إنهاء حياته بإلقاء نفسه أسفل مترو الأنفاق بمحطة المعادي بمحافظة القاهرة، ولم يسفر الحادث عن إصابته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة يتضمن قيام شخص بإلقاء نفسه أسفل مترو الأنفاق بمحطة المعادي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبني قيام شاب بإلقاء نفسه أسفل المترو ولم يسفر الحادث عن إصابته وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .