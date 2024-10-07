انهيار جزئي لعقار بالخليفة.. تفاصيل

شهدت منطقة الخلفية التابعة لمحافظة القاهرة حدوث انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

انهيار جزئي لعقار بالخليفة

ودفعت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بفريق من الدفاع المدني لرفع آثار أنقاض العقار

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الحماية المدنية إخطارًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الخليفة في محافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية والأمن مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف، وتبين بإجراء المعاينة الأولية سقوط جزئي للعقار الخالي من السكان دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.