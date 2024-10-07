الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزيرة التضامن تلتقي المدير القطري لمؤسسة دروسوس للتعاون فى المشروعات التنموية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حنان دويدار المدير القطري لمؤسسة دروسوس، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.

وشهد الاجتماع استعراض مجالات عمل مؤسسة دروسوس، وسبل تعزيز مجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تعمل المؤسسة فى عدد كبير من المشروعات التنموية فى مختلف محافظات الجمهورية كالقاهرة الكبرى، والفيوم، والإسكندرية، وقنا، والأقصر، وأسوان".

وتناول الاجتماع كذلك دعم المؤسسة لمشاريع تتسق مع الأهداف التنموية فى الدولة فى مجالات دفع عجلة التطور الاقتصادى والتركيز على تمويل المشاريع والتأهيل المهني وخلق فرص عمل، وتمويل المشاريع الصغيرة ودعم المؤسسات الاجتماعية، وكذلك  دعم القطاع الخاص الذي له أهداف تنموية.

واستعرضت المدير القطري لمؤسسة دروسوس استراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة من "2025-2029”، وعملهم كذلك في مجال سياحة الطعام الذي يساهم في إيجاد دخل للسيدات، خاصة أن هناك عددا من المناطق قائمة على هذا النوع من السياحة، وهو ما رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون فيه ووضع خريطة كاملة لتلك المناطق والعمل على تسجيل العلامة التجارية، مثل ما حدث من قبل المجلس القومي للمرأة ونجاحه في تسجيل "التلّي" كأول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر.
 

مواد متعلقة

إلى متى يتم إغلاق مزلقان البدرشين؟

صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة للمتعافين إلى بانوراما حرب أكتوبر

نائبة وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس المستشفى الأمريكي بطنطا

عندما تتحول التكنولوجيا إلى كابوس

مايا مرسي تشارك في الدورة الـ80 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

وفد سعودي يزور صندوق مكافحة الإدمان للاطلاع على تجربة إنشاء مراكز العزيمة

مايا مرسى: تقديم مساعدات الدعم النقدي "كرامة" لـ522 ألف من كبار السن

وزيرة التضامن الاجتماعي تتقدم بالشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها لمبادرة "بإيديك تنقذي حياة "
الجريدة الورقية