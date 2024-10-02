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حزب الله: جميع قوات النخبة الإسرائيلية بعد دخولها لبنان قتلت أو جرحت أو فرت
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إبراهيم عيسى يحسم جدل تشيعه ويصرح: السنة والشيعة اختراع

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن إيران أقدمت على ألعاب نارية وسيرك ضوئي وتقوم بمسرحية هزلية، وتتعرض للضربات القوية والعنيفة ولكنها ترد بالألعاب النارية.

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن إيران دائمًا ما تستخدم أذارعها ولا تتوجع بمواجهة مباشرة في أي صراعات أو حروب، مؤكدًا أنه لا بد من التفرقة بين إيران والشيعة.

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وأوضح أنه كان يتم اتهامه بأنه شيعي ومتشيع ويرتدي القميص الأسود، متابعًا: "لو المليار مسلم اتشيعوا أنا مش هتشيع.. مع كل احترامي للشيعة.. من وجهة نظري أن الإسلام بدون مذاهب.. السنة والشيعة اختراع لا دخل للدين فيه.. الإسلام بلا مذاهب ولكن احترم كل المذاهب ومحترم لقصص السنة أو الشيعة".

وتابع: "تعرضت للكثير من التهم منها الانتماء للمذهب الشيعي"، موضحًا أن إيران لا تمثل الشيعة في العالم ولا تمثل الشيعة في إيران نفسها.

وأكد أن حزب الله اليوم وجه ضربة مؤلمة وقاسية وهائلة لقوات الجيش الإسرائيلي خلال التوغل البري ومحاولة العملية البرية في اليوم الأول.

وأضاف، أن ما جرى وحدث من قتل واستهداف لقوات الاحتلال على الحدود اللبنانية يؤشر أن حزب الله متماسك بريًا وسيوجه الضربات لإسرائيلي ويوجعها، ولكن يمكن أن تحول إسرائيل جنوب لبنان أرض محروقة.

وتابع: "الإحصائيات الإسرائيلية تؤكد أنه تم قتل 690 جندي وضابط إسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.. إسرائيل لن تحتمل المشاهد التي تعرضت لها اليوم من حزب الله اللبناني".

 

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