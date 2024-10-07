بولندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران على الفور

دعا وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكى، مواطني بلاده المقيمين في إيران على مغادرة البلاد على الفور؛ بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر (راديو بولندا)، الناطق باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية البولندية لطالما نصحت رعاياها بعدم البقاء في إيران، بسبب الصراع الراهن الذي تشهده المنطقة.

وتحل اليوم ذكرى مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 41 ألف شخص- معظمهم من النساء والأطفال- وإصابة ما يزيد على 97 ألف آخرين.

ومع استمرار الحرب على غزة وعدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، شنت إسرائيل هجمات جوية على جماعة حزب الله اللبنانية واغتالت زعيمها حسن نصر الله، لتقوم إيران بالرد بهجوم صاروخي على إسرائيل، قالت إنه "ردا" على مقتل زعيم حزب الله وكذلك الأمين العام لحركة حماس الفلسطينية الذي كانت إسرائيل قد اغتالته في وقت سابق خلال زيارة له لطهران.