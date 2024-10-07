الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بولندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران على الفور

رادوسلاف سيكورسكى
رادوسلاف سيكورسكى

دعا وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكى، مواطني بلاده المقيمين في إيران على مغادرة البلاد على الفور؛ بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

txt

أسعار النفط ترتفع وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران

txt

خبير استراتيجي: قصف إيران لإسرائيل غير من ديناميكية الصراع في المنطقة

وذكر (راديو بولندا)، الناطق باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية البولندية لطالما نصحت رعاياها بعدم البقاء في إيران، بسبب الصراع الراهن الذي تشهده المنطقة.

وتحل اليوم ذكرى مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 41 ألف شخص- معظمهم من النساء والأطفال- وإصابة ما يزيد على 97 ألف آخرين.

ومع استمرار الحرب على غزة وعدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، شنت إسرائيل هجمات جوية على جماعة حزب الله اللبنانية واغتالت زعيمها حسن نصر الله، لتقوم إيران بالرد بهجوم صاروخي على إسرائيل، قالت إنه "ردا" على مقتل زعيم حزب الله وكذلك الأمين العام لحركة حماس الفلسطينية الذي كانت إسرائيل قد اغتالته في وقت سابق خلال زيارة له لطهران.

مواد متعلقة

أسعار النفط ترتفع وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران

خبير استراتيجي: قصف إيران لإسرائيل غير من ديناميكية الصراع في المنطقة

ايران: إلغاء القيود على رحلات الطيران

إيران: فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس

نتنياهو: أبلغت الرئيس الفرنسي بأن حظر السلاح على إسرائيل سيعزز قوة إيران

إيران: إلغاء جميع الرحلات الجوية مساء اليوم حتى صباح الإثنين
الجريدة الورقية