إعلام إسرائيلي عن مصدر أمريكي: حصلنا على معلومات أن هجوم إسرائيل على إيران سيحدث قريبا

ذكر إعلام إسرائيلي عن مصدر أمريكي، أنهم حصلوا على معلومات أن الهجوم الإسرائيلي على إيران سيحدث قريبا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

أسعار النفط ترتفع وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران

وفي سياق متصل، عادت أسعار النفط، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين 7-10-2024، بأكثر من 2 بالمئة بعد أن سجلت يوم الجمعة الماضى أكبر ارتفاع أسبوعي لها فى أكثر من عام، مستعيدة مسارها الصعودي، بعد أن بدأت تداولات اليوم الاثنين على انخفاض، وسط ترقب السوق للرد الإسرائيلي على إيران والذي يحتمل أن يستهدف منشأتها النفطية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا، بما يعادل 5ر0 %، 77.62 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 35 سنتًا، أو 0.5%، إلى 74.03 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 8%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1%، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.2 بالمئة إلى حوالي 79.8 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 2.7 بالمئة إلى أكثر من 76.3 دولار للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.

وقالت محللة الأسواق المستقلة تينا تنج "ربما جاء التراجع بفعل البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي".

وأضافت "مع ذلك، من المرجح أن تظل سوق النفط تواجه ضغوطا تتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من رد إسرائيلي على إيران.. التوتر الجيوسياسي يلعب الآن دورا رئيسيا في تحديد اتجاه السوق".

قصفت إسرائيل أهدافا لحزب الله في لبنان وقطاع غزة، الأحد، عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن جميع الخيارات مطروحة للرد على إيران.